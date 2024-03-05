أنس بوخش: تجردت من قبعة الابن في حواري مع والدتي

كشف الإعلامي أنس بوخش، عن كواليس حلقة والدته، من برنامجه «ABtalks »، والثبات الانفعالي الذي ظهر به لحظة بكائها خلال الحلقة.



وأضاف خلال حوار خاص ببرنامج «صاحبة السعادة»، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة «دي إم سي»، مساء الإثنين، أنه كان يحاور والدته بمنتهى التجرد، وعاملها كضيفة كبقية الشخصيات التي تحل ببرنامجه.



وتابع : «أخدت قرارا إني أكون محترفا للضيف والجمهور ومحاور وليس كابن.. لو كنت لابس قبعة الابن كنت احتضنتها.. أمي كانت بحاجة.. يمكن أمي ما كانت بحاجة إلى ابن.. تحتاج لمحاور».



ولفت إلى أنه تعرض لانتقادات بسبب ردة فعله على بكاء والدته خلال الحلقة، ولكنه اختار أن يكون محترف متجرد من مشاعره كابن.



وحول علاقته بوالديه، أوضح أن علاقته رسمية معه ويسودها الاحترام ولا يوجد فيها صداقة، بخلاف علاقته بوالدته يغلب عليها طابع الصداقة، موضحا أن تجربة انفصال والديه لم تؤثر عليه أو تسبب له صدمة نفسية، وأرجع الفضل بذلك لحكمة والده وحرصها على عدم تصدير أي شيء سلبي لهم بسبب هذه التجربة.



وأشار إلى أن والديه على الرغم من اختلافهم معا، إلا أنهما لم يتشاجرا سويا أمامه، متابعا: «أمي وأبي كانا مثل الزيت والخل.. ولا مرة تجادلوا أو تصارعوا.. ولم أرهم طول حياتي بأنهما يتشاجران أو ينفعلان على بعضهما».



وواصل: «أنا مقرب لأمي أكثر من والدي نظرا لانشغاله دائما في العمل.. وأمي استثمرت وقتها في تربيتنا».