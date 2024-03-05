أنس بوخش يكشف سر نجاحه الإعلامي وسبب غموض شخصيته

فسر الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، سبب وصف الجمهور شخصيته بالغامضة، مؤكدًا أنه لا يرى نفسه غامضًا ‏لكن الجمهور اعتاد على معرفة كل شيء عن حياة المشاهير عبر منصات التواصل الاجتماعي.‏‎ ‎

وأرجع خلال مقابلة لبرنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، المذاع على شاشة «‏DMC‏» ‏مساء الإثنين، ذلك إلى عدم الظهور بشكل مكثف عبر السوشيال ميديا وميله إلى الاحتفاظ بخصوصيته وتفاصيل ‏حياته الشخصية. ‏

وأضاف أنه يفضل التركيز على محتوى برنامجه التلفزيوني بطرح الأسئلة واستخراج معلومات جديدة من الضيف ‏بدلًا من التحدث الكثير، موضحا أن هذه الصفات قد تجعله يبدو غامضًا في نظر البعض.‏

ولفت «بوخش» أن بعض الناس يطلقون عليه لقب «باتمان» دون معرفة الأسباب الحقيقة، لكنه على المستوى ‏الشخصي يحب هذه الشخصية، وربما يرجع ذلك إلى تشابههما في بعض الصفات، مثل تفضيل الليل على النهار‎.‎

وكشف عن سر نجاحه الإعلامي، قائلا إن أهم صفة يجب أن يتمتع بها الإعلامي «الاستماع باهتمام» وليس مجرد السماع لا سيما وأن كل شخص في العالم يرغب في التحدث والفضفضة حينما يشعر ‏بالراحة.

وأوضح أن الضيف يشعر بالراحة عندما يجد من يلقيه منصتًا ومهتمًا بكلامه ويدفعه إلى التحدث بثقة وانفتاح، لافتا ‏أن بعض الأشخاص قد يترددون في التحدث عندما يشعرون أنهم سيواجهون أحكامًا من الآخرين، بينما يشجعهم ‏التعاطف الإنساني على التعبير والتحدث بحرية‎.‎

وأكد أن الطاقة الإيجابية تلعب دورًا هامًا في نجاح أي إعلامي، موضحا أن طاقته وشخصيته المريحة تجعل الضيف ‏يشعر بالراحة والارتياح في الحديث‎.