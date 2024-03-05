شولتس يتعهد بعدم تأثر دولة الرفاهية الاجتماعية بزيادة نفقات الدفاع

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن اعتقاده بأن زيادة النفقات الدفاعية لا يجب أن تؤثر على دولة الرفاهية الاجتماعية في ألمانيا.

وفي ندوة حوارية مع مواطنين، نظمها حزبه الاشتراكي الديمقراطي، قال شولتس في مدينة ناجولد جنوب غرب ألمانيا اليوم الثلاثاء: "أنا ضد تمويل هذه الزيادة عن طريق تخفيض المعاشات التقاعدية أو إثارة الشكوك حول الضمان الاجتماعي. سيكون هذا بمثابة رد فعل غير مناسب"، ووعد المستشار بألا تتأثر دولة الرفاهية الاجتماعية بزيادة نفقات الدفاع.

ورأى شولتس أنه بسبب الحرب الهجومية الروسية، أصبح من غير الممكن الاطمئنان إلى أن الحدود في أوروبا لن يتم تغييرها بالقوة، وقال: "نريد منع حدوث حرب، ولهذا يجب أن يكون لدينا قوة كافية فيما يخص دفاعنا"، مشيرا إلى أن هذا يعني أيضا زيادة النفقات الدفاعية.

كانت دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) تعهدت باستثمار 2% من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة في الدفاع.

ولم تحقق ألمانيا هذا الهدف على مدار سنوات عديدة غير أن من المنتظر أن تتمكن من تحقيقه في هذا العام.