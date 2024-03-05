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تخطط الصين لزيادة الإنفاق على جيشها بنسبة 2ر7% هذا العام، وفقا لمشروع الميزانية المقدم في المؤتمر الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء.

وتم الكشف عن زيادة الميزانية الدفاعية لتصل إلى 67ر1 تريليون يوان (حوالي 232 مليار دولار) في افتتاح المؤتمر في بكين.

وكانت الحكومة قد زادت ميزانيتها العسكرية بنفس النسبة العام الماضي.

وتأتي زيادة الإنفاق على الدفاع في ظل التوترات مع تايوان ومطالب بكين الواسعة، والمتنازع عليها، في بحر الصين الجنوبي.

ولتايوان حكومة مستقلة منذ عام 1949، ولكن الصين تعتبر الجزيرة الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي جزءا من أراضيها.