 الترجي يهزم الملعب التونسي في مستهل مشواره بمجموعة التتويج - بوابة الشروق
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الترجي يهزم الملعب التونسي في مستهل مشواره بمجموعة التتويج

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 5 مارس 2024 - 10:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 مارس 2024 - 10:10 م

استهل الترجي مشواره في مجموعة التتويج بالدوري التونسي لكرة القدم بالفوز على ضيفه الملعب التونسي 2 -0 اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى.

وحسم الترجي الفوز بهدفي ياسين مرياح من ضربة جزاء في الدقيقة 41 والبرازيلي رودريجو رودريجز في الثواني الأخيرة للمباراة.

ويشارك في بطولة الدوري التونسي 14 فريقا تم تقسيمهم إلى مجموعتين خلال المرحلة الأولى من المسابقة، بواقع 7 أندية في كل مجموعة، حيث صعدت الأندية الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى مرحلة التتويج، الذي يقام بنظام الدوري من دورين، على أن يتوج بلقب الدوري هذا الموسم صاحب أعلى رصيد من النقاط.

في المقابل، تلعب باقي الفرق الأربعة الأخيرة بكل مجموعة في مرحلة تفادي الهبوط، الذي يقام أيضا بنظام الدوري من دورين، على أن يهبط صاحبا المركزين الأخير وقبل الأخير من بين الأندية الثمانية المشاركة في تلك المرحلة.


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