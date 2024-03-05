واشنطن تطالب إسرائيل بجدول زمني لإنهاء الحرب على غزة

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الثلاثاء، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، دعا الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس إلى وضع "جدول زمني محدد" لإنهاء الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 5 أشهر.

ونقلت الصحيفة تفاصيل اللقاء الذي عقد بالبيت الأبيض، أمس، وفيها أن سوليفان دعا جانتس إلى "وضع جدول زمني محدد لإنهاء الحرب في غزة".

من جهتها، أشارت هيئة البث العبرية إلى أن جانتس "طلب من المسئولين الأمريكيين الضغط على مصر وقطر لجعل حماس تقبل الموقف الإسرائيلي في المحادثات الجارية، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق نار مطول في غزة".

وأفادت الهيئة (رسمية) بأن جانتس قال نصا لكبار المسؤولين الأمريكيين خلال اجتماعات الاثنين في البيت الأبيض: "عليكم تصعيد الضغط لجعل حماس مرنة"، وفق تعبيره.

وبدأ جانتس الأحد زيارة رسمية إلى واشنطن، في ظل تقارير أمريكية تفيد بأن "صبر الإدارة الأمريكية بدأ ينفد تجاه سلوك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الحرب والادعاءات بأنه مقيد من قبل شريكيه في الحكومة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وكان جانتس التقى أيضا، مساء الاثنين، كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، بينما تعقد في العاصمة المصرية القاهرة مفاوضات من أجل التوصل إلى هدنة بقطاع غزة مع قرب حلول شهر رمضان الاثنين المقبل، وفقا لوكالة الأناضول.

وتجري المفاوضات في القاهرة بمشاركة مصر والولايات المتحدة وقطر وحركة حماس، دون تفاصيل أكثر وذكر سبب عدم مشاركة إسرائيل.

وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.