 القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من قادتها السابقين وأسرهم إلى قيادتي المظلات والصاعقة - بوابة الشروق
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القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من قادتها السابقين وأسرهم إلى قيادتي المظلات والصاعقة

مصطفى المنشاوي
نشر في: الثلاثاء 5 مارس 2024 - 12:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 مارس 2024 - 12:56 م

نظمت القوات المسلحة، زيارتين لعدد من قادة القوات المسلحة السابقين وأسرهم، إلى قيادتي قوات المظلات والصاعقة.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على التواصل بين الأجيال ونقل خبرات القادة السابقين وتجاربهم من جيل إلى جيل.

تضمنت الزيارة عروضا تقديمية عن نشأة وتطور قوات المظلات والصاعقة، وتنفيذ عدد من الأنشطة والمهام التدريبية التي أظهرت مدى ما وصل إليه المقاتلون من مستوى احترافي عالٍ في تنفيذ جميع المهام التي توكل إليهم، بالإضافة إلى تفقد عدد من المنشآت التدريبية الحديثة التي زودت بها القوات الخاصة، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء تقديرا لما قدموه من تضحيات في خدمة الوطن.

وفي ختام الزيارتين أعرب القادة السابقون وأسرهم عن عميق شكرهم وتقديرهم للقيادة العامة للقوات المسلحة لتنفيذ تلك الزيارات، مشيدين بما وصلت إليه القوات المسلحة من تطوير وتحديث في جميع أسلحتها وتخصصاتها، مؤكدين أن القوات المسلحة ستظل برجالها نموذجا للفداء والتضحية من جيل إلى جيل.


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