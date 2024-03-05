نتنياهو: إسرائيل ستحافظ على حرية العبادة للمسلمين بالمسجد الأقصى خلال شهر رمضان

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده سوف تسعى للحفاظ على حرية العبادة للمسلمين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

جاء تصريح نتنياهو في مستهل جلسة بشأن الاستعدادات لشهر رمضان الذي يبدأ في العاشر أو الحادي عشر من الشهر الجاري، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في موقعها الإلكتروني.

وأضاف نتنياهو: "سياسة إسرائيل كانت وسوف تظل دائما الحفاظ على حرية العبادة لكل الأديان".

وتابع: "بالطبع تصرفنا دائما بهذه الطريقة خلال شهر رمضان وسوف نتصرف على هذا النحو الآن، بينما نحافظ بالطريقة المناسبة على متطلبات الأمن والسلامة، وسوف نسمح للمسلمين بالاحتفال بشهر رمضان".

وأصدر نتنياهو في شهر فبراير الماضي قرارا بتقييد دخول الفلسطينيين من مناطق الـ48 والقدس، إلى المسجد الأقصى، خلال شهر رمضان.

وحذر إنذاك جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" حذر القيادة السياسية من أنّ منع الفلسطينيين في الداخل من دخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة.