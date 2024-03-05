أطلقت الفتاة الفلسطينية حلا حمادة نداء استغاثة من تحت الركام، من أسفل منزل محاصر من دبابات وجرافات الاحتلال الإسرائيلي قرب أبراج مدينة حمد في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وخلال مكالمتها الهاتفية مع عمها، قالت حلا إن أهلها استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي، وإنها أصيبت في ساقها بعد سقوط أحد الأعمدة الخرسانية عليها.

وقالت الفتاة وهي تبكي أثناء المكالمة الهاتفية: «يا عمو تعالى قبل ما تليل.. أنتم مطولين؟»، ليرد عليها عمها بصوت عاجز: «والله يا عمو مش مطولين بس اصبري على حالك، يابا الوضع صعب عندك.. ضلي ابلعي ريقك واذكري الله».

وقال عم الفتاة في تصريحات لفضائية «الجزيرة»، إن الاتصال انقطع مع عائلة أخيه في الثانية من صباح يوم الاثنين الماضي، مشيرًا إلى تلقيهم رسالة من حلا في الثانية والثلث صباحًا.

وأوضح أن ابنة أخيه أخبرته بأنها موجودة تحت الأنقاض، وبجوارها جثامين والدها وأمها وأخوتها الذين استشهدوا برصاص الاحتلال، مضيفًا أن «حلا أكدت في الرسالة أنها غير قادرة عن الخروج من المكان وطلبت المساعدة».

وتابع: «حاولت أطمئنها لكن الوضع كان مأساويًا بجوارها، صوت الآليات وصوت إطلاق النار كان واضحًا، طمأنتها أننا نتواصل مع الصليب الأحمر لكن حتى الآن لا استجابة ولا حد قدم مساعدة».

وذكر أن حلا ظلت ترسل رسائل له تخبره فيها أنها تعاني من العطش والتعب، كما أنها لا تستطيع إزالة الحديد والركام من على قدمها، مضيفًا: «كنا نحاول نطمن فيها على أمل حد يوصل إليها، لكن حتى الآن ما حدا قادر يوصل إلها».

وذكر أنه تلقى آخر رسالة من ابنة أخيه في العاشرة صباحًا، والتي جاء فيها: «أنا بخير.. بطارية الهاتف 12%، أمانة ساعدوني قبل ما يدخل علي الليل لأني بخاف من الليل ومش هقدر أضوي كشاف الجوال، أنا عطشانة والدم حولي في المكان».

من جهته، لم يتمالك جد الفتاة نفسه من البكاء أثناء الحديث، قائلًا: «ناشدنا الكل حتى يوصلوا لها مياه، ناشدنا الكل ديروا بالكم البنت عطشانة، مشان الله وصلوا لها نتفة مي تشربها حتى يصل إليها طاقم الإنقاذ لكن للأسف مفيش استجابة.. البنت تعبانة مشان الله انقذوها بكفي 5 راحوا أخوتها وأبوها وأمها».

وتعيد قصة حلا للأذهان، صرخات الطفلة هند رجب التي هزّت غزة والعالم بأسره، قبل أن تظهر جثتها أخيراً عقب 12 يوما من البحث.

وبتاريخ 10 فبراير الماضي، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني العثور على جثمان الشهيدة الطفلة هند رجب 6 سنوات، وخمسة من أفراد عائلتها (خالها بشار حمادة وزوجته وأطفاله الثلاثة)، بعد محاصرة السيارة التي كان تقلهم في منطقة تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وأفاد بأن ذوي الشهيدة عثروا صباح اليوم على جثمانها وجثامين من كانوا في السيارة، التي حوصرت من قبل دبابات الاحتلال في محيط «دوار المالية» بحي تل الهوى، حيث ارتقى على الفور أفراد عائلتها، باستثنائها وابنة خالها ليان (14 عاما).

وجرى توثيق جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق العائلة عبر نشر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيلا صوتيا، يسمع فيه صوت الطفلة هند وهي تحاول إخبار خدمات الإسعاف بما يدور حولها، وتقول: «تعالوا خدوني.. الله يخليك.. رح تجي؟».