تباطؤ وتيرة نمو قطاع الخدمات في اليابان خلال شهر فبراير الماضي

كشف تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في اليابان خلال فبراير الماضي رغم استمرار نموه.



وبحسب تقرير جيبون بنك تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات خلال الشهر الماضي إلى 9ر52 نقطة مقابل 1ر53 نقطة في يناير الماضي.



يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.



في الوقت نفسه استمر تسارع وتيرة نمو الأعمال الجديدة للقطاع، حيث وصل المؤشر الفرعي لها إلى أعلى مستوياته منذ 6 أشهر. وجاء هذا النمو مدفوعا بشكل أساسي بالطلب المحلي، في ظل تراجع الطلب الخارجي على صادرات الخدمات اليابانية بشكل عام خلال الفترة الأخيرة.



وساهم نجاح عمليات التوظيف استجابة لتحسن أوضاع الطلب في قطاع الخدمات في دعم ارتفاع معدلات التوظيف في الشركات. وسجل المؤشر الفرعي للتوظيف أعلى مستوى له منذ مايو الماضي.