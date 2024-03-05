نظمت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «أونروا» سباقاً، ركض فيه أكثر من 3000 شخص لمسافة 5 آلاف كيلومتر في مدينة نيويورك.



والسباق الذي يحمل اسم «Gaza 5k»، تنظمه الأونروا بالولايات المتحدة الأمريكية، في مدن مختلفة كل عام، لجمع الأموال ومساعدة الأطفال والأسر الفلسطينية اللاجئة قي قطاع غزة.



وقدرت الأونروا المساعدات التي تمكنت من جمعها خلال السباق في نيويورك بحوالي مليوني دولار، ونشرت على موقعها على إنستجرام أن أكثر من 3000 شخص شاركوا في هذا الحدث.



وعلت أصوات الأغاني الفلسطينية في الشوارع، وتجمع المشاركون وهم يرتدون ثياباً بألوان العلم الفلسطيني دعماً لأهالي غزة الذين ينزحون تحت وطأة حرب دامية منذ السابع من أكتوبر، بحسب ما نشره موقع «يورونيوز عربية».



وندد المشاركون بقرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بتوقيف تمويل الأونروا، معتبرين أنّ الفلسطينيين بأمس الحاجة إلى المساعدة أكثر من أي وقت مضى.



وشارك في السباق عضو مجلس نيويورك، زهران ممداني، مرتدياً قميصاً وردياً كُتِب عليه كلمة «فلسطين» باللغة العربية.



وقال ممداني إنَ «الحاجة لدعم أعمال الأونروا الإغاثية ملحّة الآن أكثر من أي وقت مضى، خاصة أن الولايات المتحدة توقفت عن تمويل الوكالة، منوها أنَ هذا القرار غير عادل ويجب التراجع عنه، بحسب ما جاء في موقع «Middle East Eye».



ويذكر أنه في العام الماضي، أقيم السباق في واشنطن العاصمة وسان ماتيو بولاية كاليفورنيا. وإلى جانب نيويورك، نظمت الوكالة هذا العام سباقا رياضياً في بروسبكت بارك في بروكلين، تحت شعار «التحرك من أجل الصحة العقلية»، حيث شارك آلاف الأشخاص رغم المطر والطين.