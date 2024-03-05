 ضربة موجعة لـ النصر السعودي بعد الهزيمة من العين الإماراتي في أبطال آسيا - بوابة الشروق
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ضربة موجعة لـ النصر السعودي بعد الهزيمة من العين الإماراتي في أبطال آسيا

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 5 مارس 2024 - 12:00 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 مارس 2024 - 12:00 ص

تلقى نادي النصر السعودي مساء اليوم الإثنين، ضربة موجعة بعد تأكد إصابة نجم الفريق الأول وغيابه عن مباريات العالمي المقبلة، بعد الهزيمة أمام العين الإماراتي في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال آسيا موسم 2023/24.

وفاز فريق العين الإماراتي مساء اليوم الإثنين، على نظيره النصر السعودي بهدف دون مقابل، في القمة العربية التي أقيمت ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال آسيا موسم 2023/24.

وبتلك النتيجة تأجل الحسم إلى مباراة الإياب، المقرر إقامتها الأسبوع المقبل، على ملعب «الأول بارك» معقل العالمي بمدينة الرياض السعودية.

وأكدت صحيفة «الرياضية» السعودية غياب النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر عن صفوف العالمي لمدة 49 يومًا.

مما يعني غيابه عن مباريات النصر القادمة والتي ستكون أمام كل من: (الرائد- العين الإماراتي- الأهلي- الطائي- أبها- ضمك- الهلال- الاتحاد).


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