وزير الخارجية السوداني: تحرير الخرطوم بالكامل بات قريبا

صرح وزير الخارجية السوداني علي الصادق علي، اليوم الثلاثاء، بأن العملية العسكرية لتحرير الخرطوم من أيدي قوات الدعم السريع ستبدأ قريبا.

وقال الصادق على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي: "نأمل في أخبار جيدة والتحرير بات قريبا، أم درمان، المدينة التوأم للعاصمة السودانية الخرطوم شبه خالية تقريبًا من المتمردين، نأمل أن نتمكن من تحرير بقية المدينة منهم فهم يسيطرون الآن على عدة أحياء والجيش سيتعامل معهم قريبا".

وكان الصادق علي، قد قال إن السلطات السودانية ليس لديها أية اعتراضات جوهرية على إنشاء قاعدة بحرية روسية في البلاد، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأوضح وزير الخارجية السوداني: "ليس لدينا أية اعتراضات جوهرية على الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في ظل الحكومة السابقة، فهذا التزام على الدولة"، مضيفا أن البرلمان السوداني الجديد سينظر في الاتفاق مع روسيا بشأن إنشاء قاعدة بحرية في البلاد بعد الانتخابات.

وتابع: "نعتقد أنه يجب تشكيل برلمان جديد يدرس الاتفاق ويضع توصية إيجابية للحكومة، لنترك هذا الموضوع للبرلمان الذي سيتم انتخابه".