العرض العراقي الشهداء لا يدخلون الجنة يثير إعجاب الجمهور القنائى

في حضور جماهيري كبير، شهد مسرح قصر ثقافة قنا، مساء اليوم، العرض المسرحى العراقي الشهداء لا يدخلون الجنة، ضمن فعاليات اليوم الخامس من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب المقام بمحافظة قنا في الفترة من ١ إلى ٦ مارس الجاري.

وقال الفنان العراقي سلام الفرطوسي أحد أبطال العرض، إن العرض منظومة فكرية تعالج التغرير والترهيب والتغريب وفكرة أنتم الصادقين وأنتم الشهداء بل هذه ورقة تحرق من أجل السياسة والسلطة، جدلية المسرحية عن القاتل والمقتول في الجنة، وعلى كل فرد أن يحكم عقله فيما من يكون هو؟! فما نحن إلا أوراق تستخدمها السلطة لتحقيق مكاسبها.

وتعرض الفكرة من خلال اثنين من الجنود ينتمان إلى دين وطائفة واحدة ولكن من دولتين مختلفتين وتنشب الحرب بين الدولتين ليقتل بعضهما البعض بصاروخ بعيد المدى ثم يلتقون في يوم الحساب ولا يسمح لهم الدخول الى الجنة وهناك يسجنان على باب الجنة، ويدور حديث بينهما لعرض الأفكار التي اقتتلا من أجلها. فيؤكد العرض فكرة استخدام الدين من أجل الحرب وفكرة استخدام السلطة للحرب.

العرض ينتمي لعروض الديودراما وللمسرح المفتوح، وعن مشاركته بالمهرجان قال الفرطوسي إنه "لفخر لنا أن نشارك في مهرجان شباب الجنوب في دورته الثامنة حيث أثبت المهرجان نجاحه واستمراره وزيادة عدد الدول المشاركة وأن يقام المهرجان بمحافظات الجنوب الذي يمثل أصالة وعظمة الدولة المصرية".

ويتميز المهرجان بالتنوع فلقد شاهدنا عروض لمسرح الطفل وعروض للمسرح المكشوف وعروض لمسرح العلبة وعروض لمسرح الشارع، هذا التنوع الهائل والمختلف من العديد من الدول والثقافات يحسب لهذا المهرجان ويعبر عن دسامة وثقل هذا المهرجان، هذه هى الزيارة الأولى لنا لمصر وثاني مشاركة دولية للعرض.

وأعرب الفرطوسي عن دهشته بمدينة قنا، حيث إنها خالفت توقعاته والصورة الذهنية المترسخة عن محافظات الجنوب، ووجد شعبا طيبا وكريما ومبتسما ومرحبة بوجودنا طول الوقت. شوفنا موسيقى وغناء فولكلوري جميل وبه شجن مدينة متدنة جميلة.

وشكر الفرطوسي كل القائمين على المهرجان وعلى رأسهم هيثم الهواري، رئيس المهرجان، الذي لا يدخر جهدا لتوفير كل متطلباتنا.

العرض من بطولة: علي المكصوصي، سلام الفرطوسي، علي عبد الله المحمود، وتأليف علي عبد النبي الزيدي ومساعد مخرج علي الساهر، وإخراج سجاد الجوذري.