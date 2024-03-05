السفير ماجد عبد الفتاح: قريبون من التوصل لاتفاق هدنة إنسانية طويلة الأمد بغزة

قال السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، إن الجمعية العامة عقدت بالأمس جلستين شهدت الأولى منها تقديم الولايات المتحدة تبريرها لاستخدام حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار العربي بمجلس الأمن الأسبوع الماضي، والثانية جلسة طارئة لمناقشة الوضع المالي لوكالة الأونروا.

وأضاف خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية» مساء الثلاثاء، أن تجميد 18 دولة لسداد مساهماتها في ميزانية وكالة الأونروا؛ ترتب عليه عجز بقيمة 450 مليون دولار، سيحول بدوره دون قيام الوكالة الدولية بعملها اعتبارًا من أول الأسبوع المقبل.

وتابع: «نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية» في إطار المباحثات التي تجري في القاهرة بواسطة مصر وقطر وبمشاركة الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك بحسب تصريحات مندوب الولايات المتحدة خلال جلسة الجمعية العامة بالأمس.

وأشار إلى تعويل الإدارة الأمريكية على التوصل إلى اتفاق مباشر يتضمن الإفراج عن الرهائن في إطار هدنة إنسانية طويلة الأمد تصل إلى 6 أسابيع بدلا من الاعتماد على قرار مجلس الأمن، لافتا إلى رفض المجموعة العربية التوجه الأمريكي، لا سيما في ظل التردد الإسرائيلي في القبول بعقد الصفقة.