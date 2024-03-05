وزير خارجية المجر: لا يمكن دعم مارك روته لتولي منصب الأمين العام للناتو



قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الثلاثاء، إن المجر "بالتأكيد لا يمكن أن تدعم" تولي رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال سيارتو، في مؤتمر صحفي في بودابست :"بالتأكيد لا يمكن أن ندعم انتخاب شخص لمنصب الأمين العام لحلف الناتو، كان يريد في الماضي أن يدفع المجر إلى الركوع.. سيكون أمرا غريبا للغاية أن تدعم الحكومة المجرية ترشح مثل هذا الشخص".

يذكر أن روته رئيس وزراء هولندا، كان مدافعا قويا عن القواعد التي تشترط التزام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمعايير سيادة القانون لكي تتمكن من الوصول إلى ميزانية الاتحاد، وهو ما تسبب في حجب مليارات اليوروات عن المجر.

ويسعى روته حاليا ليحل محل ينس ستولتنبرج في منصب الأمين العام لحلف الناتو العسكري، الذي يضم 31 دولة، إلا أنه يحتاج إلى دعم كل الدول الأعضاء بالحلف لتولي المنصب، وهو ما يعني أن المجر لديها السلطة للاعتراض على توليه المنصب.

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن أي مرشح آخر للمنصب، ويتمتع روته بدعم قوي من بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة.