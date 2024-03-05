ارتفاع حالات قتل الزوجات بين المستوطنين الإسرائيليين بـ75% منذ الحرب على غزة

تعدت تبعات طوفان الأقصى على دولة الاحتلال الإسرائيلي من الآثار الاقتصادية لتشمل الاجتماعية، ومن أحدث تلك الأزمات تزايد حالات قتل الزوجات بين المستوطنين لترتفع بـ٧٥٪ أثناء الحرب، وفق مركز حقوقي إسرائيلي.



ونقل موقع واينت العبري عن مديرة شبكة المرأة الإسرائيلية تال هوكمان، أن الحرب شهدت قتل ١٤ سيدة إسرائيلية بعنف أسري.



وأوضحت هوكمان أن المعدل بلغ قتل سيدة كل أسبوعين، مشيرة إلى أن الأسبوع الحالي شهد مقتل سيدتين بعنف أسري.



وتقول ليلي بن آم، مدير جمعية مناصرة لحقوق المرأة، إن الحرب تزيد التوتر النفسي؛ ما يزيد حدة العنف الأسري كما وكيفا. وأوضحت أن معدل الشكوى من العنف الأسري زاد لديها بـ٢٠٪ خلال الحرب.



ولفتت إلى كون سياسة ترخيص السلاح التي دعمها وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير هي السبب في زيادة جرائم قتل الزوجات.



وأضافت أن بن غفير حارب في مناسبتين مختلفتين القوانين المضادة للعنف المنزلي ضد المرأة؛ ما أطلق يد الرجال في أذية الزوجات.