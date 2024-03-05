مديرية التعليم في المنيا: برنامج تثقيفي لإعداد طلاب وخريجي تعليم فني مؤهلين لسوق العمل

استقبل حمدى مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، لجنة من إدارة التعليم الإعدادي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في اليوم التالي لزيارة رضا حجازي وزير التربية والتعليم، لمحافظة المنيا، لمناقشة آليات تنفيذ البرنامج التثقيفي والتوعوي لطلاب التعليم الإعدادي، والمزمع تنفيذه بمدارس المنيا.

جاء ذلك بحضور على عبد السلام مدير عام التعليم العام بمديرية تعليم المنيا، وضمت اللجنة كل من: رمضان عبد الحميد الزغبى بالإدارة العامة للتعليم الإعدادي بالوزارة، ومحمد شعبان بالإدارة المركزية للتعليم العام بالوزارة، وأحد الخبراء بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" في مصر.

وصرح مدير تعليم المنيا، بأن البرنامج يهدف إلى إعداد طلاب وخريجي تعليم فني مؤهلين لتلبية احتياجات سوق العمل، يمتلكون التدريب المناسب للحرف والصناعات المختلفة في ظل التحول نحو الاقتصاد الأخضر والآثار المترتبة على تغير المناخ العالمي.