بلينكن يحث حماس على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار ويدعو إسرائيل للسماح بزيادة المساعدات

حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قادة حركة حماس، على الموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار من أجل تحرير الرهائن ووقف الحرب في غزة، كما دعا إسرائيل إلى السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الذين يحتاجونها بشدة.

وقال بلينكن اليوم الثلاثاء، في وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن "يتعين على حماس اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت مستعدة للمشاركة في وقف إطلاق النار هذا .. كما أنه أمر عاجل أن تتم زيادة المساعدات الإنسانية التي تصل إلى السكان داخل غزة، بغض النظر عن وقف لإطلاق النار".

جاءت تصريحات بلينكن بجانب رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني، الذي يزور واشنطن لعقد اجتماعات في إطار حوار أمريكي قطري استراتيجي أوسع نطاقا ، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء .

ولعبت قطر دورا مهما كوسيط في جهود التوصل إلى اتفاقات بين إسرائيل وحماس بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف لإطلاق النار.

ووصف بلينكن الوضع الإنساني في غزة بأنه "غير مقبول وغير مستدام" وذلك بعد أيام من استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين يوم الخميس الماضي برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء توزيع مساعدات على الفلسطينيين.