تراجع وتيرة نمو قطاع الخدمات في الصين خلال شهر فبراير

أظهر تقرير اقتصادي مستقل نشر اليوم الثلاثاء تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين خلال شهر فبراير الماضي.



وبحسب مؤسسة كايشين للمعلومات تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات خلال فبراير الماضي إلى 5ر52 نقطة مقابل 7ر52 نقطة في يناير الماضي.



يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.



وتزامن تراجع معدل نمو نشاط الأعمال في قطاع الخدمات مع استمرار تراجع الطلبيات الجديدة ككل خلال الشهر الماضي. وسجل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة تغييرا طفيفا مقارنة بمستواه في يناير الماضي، كما استمر أقل من متوسط قراءته خلال العام الماضي ككل. في المقابل سجلت شركات الخدمات نموا قويا ومتسارعا للأعمال الجديدة في الخارج.