إنتر ميلان يهزم فينورد بثنائية ويقترب من التأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

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اقترب فريق إنتر ميلان الإيطالي من التأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز ثمين خارج ملعبه أمام فينورد الهولندي بنتيجة 2 / صفر ضمن منافسات ذهاب دور الـ16، اليوم الثلاثاء.

وتقدم إنتر ميلان في الشوط الأول بهدف سجله المهاجم الفرنسي ماركوس تورام في الدقيقة 38 من المباراة التي أقيمت على ملعب "دي كويب" بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى لنيكولو باريلا.

ورفع تورام رصيده إلى هدفين في دوري الأبطال هذا الموسم.

وفي الشوط الثاني أضاف المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 50 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ورفع لاوتارو رصيده إلى 6 أهداف، ليحقق أفضل معدلاته التهديفية خلال موسم واحد بدوري أبطال أوروبا.

كما أصبح المهاجم الأرجنتيني الهداف التاريخي لإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا بوصوله لـ 18 هدفا ليتجاوز ساندرو مازولا نجم الفريق السابق.

وسيلتقي الفريقان إيابا يوم الثلاثاء المقبل يوم الثلاثاء المقبل في سان سيرو.

ويتأهل الفائز من مواجهة إنتر ميلان وفينورد لمواجهة الفائز من الديربي الألماني بين بايرن ميونخ وباير ليفركوزن.