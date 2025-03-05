مصلحة الضرائب الأمريكية تعتزم خفض نصف موظفيها

تعمل دائرة الإيرادات الداخلية (مصلحة الضرائب) الأمريكية على إعداد خطط لخفض قوتها العاملة بنسبة تصل إلى النصف، من خلال مزيج من عمليات التسريح والتقاعد الطبيعي وبرامج التحفيز المالي للمغادرة، وذلك وفقا لشخصين مطلعين على الأمر.

وتحدث المصدران بشرط عدم الكشف عن هويتهما، لأنهما غير مخولين بالكشف عن هذه الخطط.

ورأى جون كوسكينين، المفوض السابق لمصلحة الضرائب، أن تقليص القوة العاملة بعشرات الآلاف من الموظفين سيجعل المصلحة "غير قادرة على أداء مهامها".

ووفقا لأحدث بيانات مصلحة الضرائب، فإن إجمالي عدد العاملين فيها يبلغ نحو 90 ألف موظف في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث يشكل الأشخاص الملونون 56% من القوى العاملة، بينما تمثل النساء 65% منها.

ووفقا لمذكرة صادرة عن البيت الأبيض أُرسلت إلى الوكالات الاتحادية في أواخر فبراير، يتعين على هذه الوكالات إعداد تقرير بحلول 13 مارس حول خطط خفض القوى العاملة، ولكن من غير الواضح ما إذا كان البيت الأبيض سيوافق على خطة إعادة هيكلة مصلحة الضرائب، أو الفترة الزمنية التي سيتم تنفيذها خلالها.

ولم يرد ممثلو البيت الأبيض ووزارة الخزانة ومصلحة الضرائب على طلب للتعليق من وكالة أسوشيتد برس (أ ب). وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من نشر عن هذه المداولات.