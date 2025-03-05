انطلاق فعاليات مسابقة أجمل صوت في تلاوة القرآن الكريم بجنوب سيناء

أطلقت أمانة الثقافة والفنون والرياضة بحزب مستقبل وطن بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، فعاليات المسابقة الرمضانية الكبرى "أجمل صوت في تلاوة القرآن الكريم"، لاكتشاف الموهوبين في تلاوة القرآن الكريم.

قال أحمد صبحي رئيس أمانة الثقافة والفنون والرياضة بالحزب، إنه جرى إطلاق المسابقة بهدف إعطاء الفرصة لكل موهوب في تلاوة القرآن الكريم لعرض موهبته، وتقييمها من خلال لجنة متخصصة من كبار القراء، وتشجيع أبناء المحافظة على المشاركة.

وأضاف أن المسابقة تتضمن مرحلتين، الأولى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والثانية من خلال لجنة التحكيم، موضحًا أن المتسابق يقوم بإرسال مقطع فيديو لتلاوة القرآن الكريم، لمدة لا تتعدى دقيقتين، مع توضيح الاسم والعمر عبر وسيلة التواصل الاجتماعي، وفيها يجري التقييم بنسبة 30%، وذلك بناءً على عدد المشاهدات والمشاركات والتعليقات.

وتابع: ويجري التقييم في المرحلة الثانية من خلال لجنة التحكيم التي تضم ممثلين من الأزهر الشريف ومديرية الأوقاف وإذاعة جنوب سيناء، وسوف يمنح جميع المشاركين الفرصة الكاملة للمنافسة، وتبلغ نسبة التقييم في هذه المرحلة 70% من إجمالي الدرجات.

وأوضح أن المسابقة تستهدف الفئات العمرية من 6 حتى 13 عامًا، ومن 14 حتى 22 عامًا، ومن 23 عامًا فأكثر، وتجري التصفية لاختيار المركز الأول والمركز الثاني من كل فئة عمرية.

وعن الجوائز، أشار إلى أن المركز الأول بكل فئة عمرية يحصل على 1500 جنيه، والمركز الثاني 1000 جنيه، إضافة إلى جوائز قيمة أخرى لجميع المشاركين خلال حفل تكريم كبير خلال احتفالات ليلة القدر.