طارق لطفي: مراتي كاتمة أسراري ورحيل أمي تجربة قاسية جدا

أكد الفنان طارق لطفي، أن زوجته هي كاتم أسراره الأول، قائلا: "مراتي كاتم أسراري وتعرف عني كل حاجة ومش بستريح غير لما أحكي لها ولو موقف ضايقني، ومش بعمل حاجة غلط عشان أخاف أحكيها".

وذكر طارق لطفي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أنه إذا تعرض لحالة نفسية سيئة يعمل على إخراج نفسه منها في وقت قصير، متابعا: "من سنتين حصل وفاة والدتي وكنت مرتبط بها جامد ولسه آثار رحيلها موجودة وتجربة قاسية جدا ولكن في خلال 3 أيام كان لازم أقوم وأنزل".

وأوضح طارق لطفي، أن دوره كأب وزوج لازم يكون واقف على رجله طوال الوقت وديما، متابعا: "أمي كانت دائما تدعي لى ربنا يجعل النشفة في إيدك خضرا ومفتقد دعائها ليا".