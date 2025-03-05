 زيلينسكي يؤكد وجود خطط لاجتماع جديد مع الولايات المتحدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زيلينسكي يؤكد وجود خطط لاجتماع جديد مع الولايات المتحدة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 5 مارس 2025 - 11:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 مارس 2025 - 11:10 م

تحاول أوكرانيا والولايات المتحدة عقد جولة جديدة من المفاوضات بعد اجتماع البيت الأبيض الذي ساده التوتر في الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، الذي تقاتل بلاده غزوا روسيا شاملا منذ ثلاثة أعوام، في خطابه المسائي اليومي "اليوم، بدأت فرقنا – من أوكرانيا والولايات المتحدة - في الإعداد لاجتماع".

وأضاف زيلينسكي أن رئيس مكتبه الرئاسي أندريه يرماك تحدث إلى مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل والتز عبر الهاتف.

وأعلن زيلينسكي أن النتائج الأولى للمحادثات قد تكون متاحة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، إلا أنه لم يتضح من سيشارك في الاجتماع المحتمل.


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