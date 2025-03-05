المسجد الأقصى يحتضن أكثر من 80 ألف مصل في صلاة التراويح

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أدى أكثر من 80 ألف مصل، مساء اليوم الأربعاء، صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن 80 ألف مصل أدوا العشاء والتراويح رغم إجراءات الاحتلال المشددة وحواجزه المنتشرة داخل المدينة.