رئيس الوزراء: أي حلول أخرى للقضية الفلسطينية بخلاف حل الدولتين مجرد مهدئات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن القمة العربية غير العادية المنعقدة أمس الثلاثاء، أكدت عدم إمكانية تحقق الاستقرار في الشرق الأوسط بدون حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، مساء الأربعاء، أن الحل الدائم والعادل مبني بالكامل على إنشاء دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ونوه أن «أي حلول أخرى لن تكون أكثر من مهدئات أو حلول مؤقتة»، مؤكدًا أن «الحل الدائم والعادل والشامل للقضية يحظى بإدراك دولي».

وأكمل: «مقررات القمة الصادرة بالأمس مجرد بداية، ونحتاج كدول عربية وإسلامية والمجتمع الدولي العمل على ترجمة القرارات إلى خطوات تنفيذية في الفترة المقبلة».

ولفت إلى أن مؤتمر إعادة الإعمار الذي تعقده مصر الشهر المقبل، سيشهد عرضًا تفصيليًا للخطة والتمويل المطلوب للعملية.