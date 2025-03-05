علق مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو، على التقارير التي تحدثت عن إجراء محادثات مباشرة بين الحركة ومسئول في الإدارة الأمريكية بشأن صفقة تبادل الأسرى واتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أن اللقاء مع الإدارة الأمريكية مفيد لحالة الاستقرار في المنطقة.

وأعرب النونو، في تصريحات نقلتها منصات وحسابات تابعة للحركة وشبكة قدس الإخبارية، اليوم الأربعاء، عن ترحيب الحركة بأي تغير في فكر الإدارة الأمريكية، داعيا إياها لاتخاذ خطوة جادة في التعامل مع الحركة.

وقال: "هناك تغير في الخطاب السياسي الأمريكي يختلف عن الإدارات السابقة وهناك توجه لإيجاد صفقة شاملة في المنطقة"، موضحة أن الموقف العربي والضغط الشعبي قد يحمل لتغيير مخطط الرئيس الأمريكي الخاص بالتهجير.

وأضاف أن القمة العربية الطارئة التي عُقدت في مصر، أمس الثلاثاء، حملت نقاطا يمكن البناء عليها والخطة المطروحة ذكية لمواجهة مخطط التهجير.

وشدد على ضرورة إعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي على أساس الشراكة والانتخابات.

وكانت مصادر أمريكية، كشفت أن واشنطن تجري محادثات مباشرة مع حركة حماس الفلسطينية بشكل سري.

وأفاد مصدران أمريكيان بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت تجري محادثات مباشرة مع حماس بشأن الإفراج عن المحتجزين الأمريكيين في غزة وإمكانية التوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب، بحسب ما نقل موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي.

كما أفاد المصدران بأن المحادثات تضمنت مناقشات بشأن اتفاق أوسع للإفراج عن جميع المحتجزين المتبقين والوصول إلى هدنة طويلة الأمد.