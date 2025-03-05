 الفاتيكان: زيادة العلاج الطبيعى للبابا مع بدء الصوم الكبير - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الفاتيكان: زيادة العلاج الطبيعى للبابا مع بدء الصوم الكبير

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
د ب أ
نشر في: الأربعاء 5 مارس 2025 - 9:37 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 مارس 2025 - 9:37 م

أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس زاد من العلاج الطبيعي، اليوم الأربعاء، وأجرى اتصالا بكاهن الأبرشية الكاثوليكية في غزة واحتفل ببدء الصوم الكبير بتلقي الرماد على جبهته.

ولم يعان البابا من أي أزمة تنفسية خلال اليوم، وتلقى الأكسجين عبر أنبوب بالأنف.

ومن المقرر أن يستأنف البابا استخدام قناع تنفس ميكانيكي غير جراحي خلال الليل، وظل في وضع صحي مستقر.

وفي الصباح شارك البابا في احتفال أربعاء الرماد، حيث تلقى الرماد والمناولة المقدسة، ثم باشر عمله، والذي تضمن اتصالا هاتفيا بالقس جابرييل رومانيللي، الكاهن الأرجنتيني الذي يشغل منصب كاهن أبريشة كنيسة العائلة المقدسة في غزة.


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