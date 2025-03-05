مجلس البلاتين العالمي يتوقع استمرار العجز في السوق خلال العام الحالي

يتوقع تقرير اقتصادي نشر اليوم الأربعاء استمرار نقص العرض عن الطلب في سوق البلاتين العالمية للعام الثالث على التوالي بعد أن سجل نقصا في العام الماضي بنحو مليون أوقية.

وقال مجلس استثمار البلاتين العالمي الموجود مقره في لندن إن الفجوة بين العرض والطلب من هذا المعدن الحيوي خلال العام الحالي ستكون في حدود 848 ألف أوقية بما يمثل حوالي 11% من إجمالي الطلب السنوي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إدوارد ستيرك مدير الأبحاث في المجلس إن "العجز كبير للغاية، إلى الدرجة التي لن تجعل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي قادرة على التأثير على الطلب بشكل كافٍ للقضاء على هذا العجز".

يذكر أن إجمالي الطلب العالمي على البلاتين في العام الماضي تجاوز 8 ملايين أوقية لأول مرة منذ 2019. وارتفع الطلب خلال الربع الأخير من العام الماضي بسبب رد فعل المستثمرين على تهديدات الرئيس الأمريكي ،المنتخب في ذلك الوقت، دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة على واردات الولايات المتحدة، بنقل مخزونات البلاتين من أوروبا إلى الولايات المتحدة. كما زادت استثمارات المستثمرين في صناديق الاستثمار القابلة للتداول والمضمونة بالبلاتين.

في الوقت نفسه يتوقع مجلس استثمار البلاتين استمرار تراجع طلب قطاع صناعة السيارات على البلاتين خلال العام الحالي بنسبة 1%. ويعتبر هذا القطاع أهم عميل للمعدن النفيس، حيث يمثل حوالي 40% من إجمالي الطلب عليه. ويستخدم البلاتين في صناعة محولات التحفيز في محركات الاحتراق الداخلي التقليدية، لذلك يعتبر نمو السيارات الكهربائية التي لا تستخدم هذا المعدن تهديدا حيويا للطلب عليه.

ويقول ستيرك "بعبارات مبالغ فيها بعض الشيء، نحتاج انخفاض إنتاج المركبات العالمي بنحو 30% للقضاء على العجز في إمدادات البلاتين في عام 2025 .. إذا كان هناك أي شيء، فإن الاتجاه الذي تحدده الولايات المتحدة من حيث السياسات يحرفنا للأسف عن الجهود العالمية للتخلص من الانبعاثات الكربونية وهو ما يمكن يعزز الطلب على البلاتين في صناعة السيارات".