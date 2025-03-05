محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية

نظرًا للتقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية، التي أفادت بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، أعلن أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء في جميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، وذلك للطلاب والمعلمين داخل نطاق المحافظة.

كما أصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المشمولين بنسبة 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة، والموظفات اللاتي يرعين طفلًا يقل عمره عن 12 عامًا، إجازة استثنائية يوم الأربعاء 5 مارس.

ويُستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوباتجيات، وفقًا للاحتياجات التي يحددها مديرو المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

يأتي هذا القرار في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة، والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس وآثارها السلبية، حفاظًا على سلامة المواطنين.

