محكمة بريطانية تدين طالبا صينيا بتخدير واغتصاب 10 سيدات

أدانت محكمة بريطانية في لندن طالب دكتوراه صينيا بتخدير واغتصاب 10 نساء في إنجلترا والصين.

وأدين تشن هاو زو (28 عاما)، بارتكاب الاعتداءات بين عامي 2019 و 2023 بعد محاكمة استمرت شهرا في محكمة التاج الداخلية في لندن.

ورأت هيئة المحلفين أن زو، وهو طالب هندسة ميكانيكية كان يدرس للحصول على درجة الدكتوراه في جامعة كلية لندن، اغتصب ثلاث سيدات في لندن، و7 آخريات في الصين.

وتمكنت الشرطة من تحديد هوية اثنتين فقط من الضحايا.

وقام المتهم بتصوير تسعة من الاعتداءات كـ "تذكار" واحتفظ بصندوق جوائز من ممتلكات ومتعلقات السيدات اللائي اغتصبهن.

وتم إعطاء المحلفين استراحات متكررة أثناء عرض اللقطات المزعجة أمامهم.

كما أدين زو، الذي لم يظهر أي عاطفة عند سماع تلاوة الأحكام داخل قاعة المحكمة، أيضا بثلاث تهم تلصص و 10 تهم حيازة صور إباحية فاضحة وتهمة احتجاز وثلاث تهم حيازة مخدر بقصد ارتكاب جريمة جنسية، وتحديدا بوتانيديول.

وقال ممثلو الادعاء إن زو، الذي نفى التهم، بدا أنه "شاب ذكي وساحر" لكنه في الواقع كان شخصا "معتديا جنسيا مستمرا ومتلصصا ومغتصبا".

ومن المقرر أن يتم النطق بالحكم بحق زو يوم 19 يونيو.