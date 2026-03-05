أطفال المحلة يتألقون بعروض التنورة والابتهالات الدينية

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، مساء الأربعاء، فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، والتي أقيمت على مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، على مدار ثماني ليال متتالية، في إطار برامج وزارة الثقافة للاحتفال بالشهر المبارك.

بدأت فعاليات الليلة الأخيرة بعزف للنشيد الوطني، أعقبه تلاوة لعدد من آيات القرآن الكريم، فيما قدمت المواهب الصغيرة والشابة بمدينة المحلة باقة منوعة من الأناشيد والتواشيح الدينية، من بينها: قمر سيدنا النبي ومولاي إني ببابك. كما تسابق الأطفال للمشاركة في فعاليات المسابقة التثقيفية التي ضمت مجموعة من الأسئلة، واختتمت بتوزيع الجوائز على الفائزين.

شهد المسرح عرضًا فنيًا قدمته فرقة الأداء الحركي بمسرح 23 يوليو بالمحلة، بقيادة الفنان خالد النموري، حيث تألق أطفال الفرقة في تقديم فقرات التنورة، والذكر، والابتهالات الدينية.

وفي إطار الفعاليات التوعوية والثقافية، نفذت العديد من المواقع الثقافية بالغربية، برئاسة وائل شاهين، وبإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة محمد حمدي، حيث عقدت مكتبة دار الكتب بطنطا ندوة بعنوان مخاطر السمنة، استعرضت خلالها د. عزة القزاز، مسؤول الإعلام الصحي بمديرية الصحة والسكان بالغربية، أعراض السمنة، مثل السكري، والضغط، وتصلب الشرايين، والسكتات الدماغية، والتهاب المفاصل. فيما واصلت مكتبة محلة أبو علي وبيت ثقافة كفر الزيات برنامج دوري المكتبات بالحديث عن مخاطر الذكاء الاصطناعي.

شهد المركز الثقافي بطنطا فعاليات الأمسية الأدبية، التي نظمها نادي الأدب بقصر ثقافة طنطا برئاسة الشاعر البيومي عوض، وتضمنت العديد من الأبيات والقصائد الدينية والوطنية احتفالًا بالشهر الكريم. كما ناقش قصر ثقافة الطفل، بحضور الأديب عبد الخالق محمد، دور الأدب في بناء سلوكيات الطفل.