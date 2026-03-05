الخارجية الأمريكية تعلن إغلاق السفارة في الكويت

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس، إيقاف عمليات سفارتها في دولة الكويت، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على حسابها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

وأفادت السلطات الأمريكية بعدم تسجيل أي إصابات بين موظفيها ودعت رعاياها إلى المغادرة.

ومن جانب آخر أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش أن الدفاعات الجوية تتعامل حاليا مع هجمات صاروخية وطائرات مسيرة في أجواء دولة الكويت.

وأطلقت إيران منذ بداية الحرب موجات من الصواريخ والطائرات المسيرة على الكويت، الدولة الخليجية الحليفة للولايات المتحدة.

ولقي 6 جنود أمريكيين حتفهم في هجوم إيراني بطائرات مسيرة في الكويت يوم الأحد الماضي.