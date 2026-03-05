 الخارجية الأمريكية: إعادة 20 ألف مواطن أمريكي من الشرق الأوسط منذ 28 فبراير - بوابة الشروق
الخميس 5 مارس 2026 10:45 م القاهرة
الخارجية الأمريكية: إعادة 20 ألف مواطن أمريكي من الشرق الأوسط منذ 28 فبراير


نشر في: الخميس 5 مارس 2026 - 10:23 م | آخر تحديث: الخميس 5 مارس 2026 - 10:23 م

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن إعادة ما يقارب 20 ألف مواطن أمريكي إلى الولايات المتحدة من منطقة الشرق الأوسط، وذلك منذ الثامن والعشرين من فبراير الماضي.

وأشارت في بيان عبر منصة «X» إلى أن هذه الأرقام لا تشمل العديد من الأمريكيين الذين انتقلوا إلى دول أخرى، أو أولئك الذين غادروا المنطقة وما زالوا في طريق عودتهم.

وأوضحت أنها بدأت بتسيير رحلات جوية ونقل بري إضافية، الخميس، مشيرة إلى إنشاء استمارة خاصة بحالات الطوارئ للمواطنين الأمريكيين المتواجدين في كل من الكويت، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، قطر، المملكة العربية السعودية، وإسرائيل.

وأكدت أن فريق العمل التابع لها يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وقدم المساعدة لأكثر من 10 آلاف أمريكي في الخارج، شملت تقديم التوجيه الأمني والمساعدة في السفر، مشيرة إلى مواصلة تقديم المساعدة الفعّالة لأي مواطن أمريكي في الخارج يرغب في مغادرة الشرق الأوسط.

