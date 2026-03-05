187 بلاغا بسقوط شظايا صواريخ في الأردن منذ بدء الحرب على إيران

أعلنت مديرية الأمن العام الأردني، الخميس، عن تعاملها مع 187 بلاغا لحوادث ناتجة عن سقوط شظايا في معظم محافظات البلاد، منذ السبت وحتى عصر اليوم.

يأتي ذلك مع استمرار العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، وما قابله من رد لطهران على ذلك بصواريخ وطائرات مسيرة.

وقالت المديرية التابعة لوزارة الداخلية، إن "كوادر الدفاع المدني والشرطة تعاملت منذ صباح السبت ولغاية الساعة الثالثة عصر هذا اليوم الخميس، مع 187 بلاغاً لحوادث ناتجة عن سقوط أجسام وشظايا في معظم محافظات المملكة، دون تسجيل إصابات جديدة".

ودعت المواطنين إلى "الالتزام بالإرشادات الصادرة عن مديرية الأمن العام والجهات المعنية وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد في حال وجود أي مشاهدات".

وأكدت مديرية الأمن، على "ضرورة عدم الاقتراب من أي جسم مشبوه تحت أي ظرف لما يشكله من خطورة شديدة".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية" في دول المنطقة، غير أن بعضها أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته دول مجلس التعاون الخليجي، مطالبةً بوقف هذه الاعتداءات.