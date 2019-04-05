نيكاراجوا تطلق سراح 50 من السجناء السياسيين بعد انهيار محادثات مع المعارضة

أعلنت حكومة نيكاراجوا اليوم الجمعة، الإفراج عن 50 سجينا تعتبرهم المعارضة سجناء سياسيين، بعد يومين من تعليق محادثاتها مع المعارضة.

ونشرت الحكومة قائمة بأسماء السجناء، الذين جرى سجنهم بتهمة تعريض الأمن العام للخطر بعد مشاركتهم في احتجاجات مناوئة للحكومة في العام الماضي.

وأكدت أسر السجناء إطلاق ذويهم، حسبما أفادت صحيفة "إل نويفو دياريو" في عددها الصادر اليوم.

وفي وقت سابق، أفرجت الحكومة عن أكثر من 150 سجينا قبل وبعد إعادة إطلاق المحادثات مع المعارضة في نهاية شباط/ فبراير الماضي.

من جانبها تقول المعارضة إن المئات من السجناء السياسيين يقبعون خلف القضبان، ما ساهم في تعليق المفاوضات مساء أول أمس الأربعاء الماضي.

وتعيش نيكاراجوا الواقعة في أمريكا الوسطى في حالة اضطراب منذ 18 أبريل 2018، بعدما اندلعت الاحتجاجات ضد إصلاح نظام الضمان الاجتماعي.