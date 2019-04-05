ميركل تستقبل باراك أوباما في برلين

تستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في برلين لتبادل الآراء.

وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية إن المحادثات التي ستجرى عقب ظهر اليوم لن تكون متاحة للتداول الصحفي.

وبحسب البيانات، فإن محور المحادثات في ديوان المستشارية سيكون العلاقات عبر الأطلسي بين برلين وواشنطن، والتي ساءت بوضوح عقب تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة خلفا لأوباما.

وتطور نوع من الصداقة السياسية بين ميركل وأوباما خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة على مدار ثماني سنوات، وذلك رغم انتماء كليهما إلى تيار حزبي مختلف.

ومن النقاط الخلافية الكبيرة بين ميركل وترامب السياسة الاقتصادية الحمائية للولايات المتحدة. وكانت ميركل انتقدت أكثر من مرة سياسة "أمريكا أولا" التي يتبعها ترامب، والتي تعني العدول عن النهج التعددي في حل الأزمات الدولية. ومن المتوقع تقييم استقبال ميركل لأوباما في برلين في ضوء ذلك الخلاف.

ومن المقرر أن تلقي ميركل خطابا في نهاية مايو المقبل في حفل التخرج بجامعة هارفرد المرموقة في الولايات المتحدة. وليس من المخطط أن تلتقي ميركل ترامب في واشنطن خلال هذه الزيارة.