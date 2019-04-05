بولندا تمنح أصحاب المعاشات 200 يورو دفعة واحدة قبل الانتخابات الأوروبية

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أعلنت الحكومة البولندية أنها ستمنح المتقاعدين نحو 200 يورو (225 دولارا) وذلك دفعة واحدة بعد اقتطاع الضرائب في مايو المقبل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البولندية (بي ايه بي) اليوم الخميس.

ووافق مجلس النواب باغلبية 396 نائبا، على مشروع قانون تقدم به حزب القانون والعدالة الحاكم اليوم الخميس.

وصوت ثلاثة نواب ضد مشروع القانون وامتنع 19 آخرين عن التصويت.

ورغم أنه لم يتم التصديق بعد على مشروع القانون في مجلس الشيوخ ، إلا أن إقراره في حكم المؤكد.

واتهم العديد من السياسيين المعارضين، مثل عضوة البرلمان الأوروبي مونيكا روزا من الحزب الليبرالي ، الحكومة بإساءة استخدام أموال دافعي الضرائب لأغراض الانتخابات.

وتجرى انتخابات البرلمان الأوروبي في جميع أنحاء التكتل في 26 مايو المقبل.