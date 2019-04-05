الإكوادور تنأى بنفسها عن مزاعم بطرد أسانج مؤسس ويكيليكس

نأت الإكوادور بنفسها عن تأكيد ويكيليكس بأن مؤسس المنظمة جوليان أسانج يخاطر بأن يتم طرده قريبا من سفارة تلك الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية في لندن.

وقال وزير خارجية الإكوادور خوسيه فالينسيا على تويتر إن "الحكومة لن تعلق على الشائعات الحالية التي لا أساس لها والتي تعتبر أيضا مهينة. الإكوادور تتخذ قراراتها بطريقة مستقلة وذات سيادة".

وأضاف أن أي حكومة لها الحق السيادي "في المنح أو السحب بشكل أحادي" للجوء الدبلوماسي إذا ما قررت ذلك.

كانت ويكيليكس قد عبرت في وقت متأخر من يوم الخميس عن مخاوفها، مستشهدة بمصادر وثيقة. ويحتمي أسانج في سفارة الإكوادور منذ عام 2012.