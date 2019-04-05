تونس تمدد حالة الطوارئ شهرا واحدا

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الجمعة، عن تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر بدءا من يوم غد السبت إثر اجتماع لمجلس الأمن القومي.

وكان الرئيس الباجي قايد السبسي قد دعا وبشكل طارئ إلى عقد اجتماع مجلس الأمن القومي، الذي يضم رئيسي الحكومة والبرلمان ووزيري الدفاع والداخلية، على خلفية تطور الاوضاع في ليبيا.

وقال بيان رئاسي إنه جرى التأكيد خلال الاجتماع على خطورة ما آلت إليه الأحداث في هذا البلد الشقيق وضرورة تفادي التصعيد والتسريع بإيجاد حل سياسي مبني على الحوار بين كافة الأطراف.

ويأتي الاجتماع في أعقاب تحرك قوات المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي المعين من جانب مجلس النواب المنتخب نحو العاصمة طرابلس، ما قد يتسبب في استغلال عناصر متشددة الوضع للتسلل إلى الأراضي التونسية.

وحالة الطوارئ مستمرة في تونس منذ التفجير الإرهابي الذي نفذه عنصر من تنظيم "داعش" في نوفمبر عام 2015 بوسط العاصمة واستهدف حافلة للأمن الرئاسي مخلفا 12 قتيلا إلى جانب منفذ العملية.