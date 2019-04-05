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موسكو: انتصار روسيا على أوكرانيا في منظمة التجارة يجعل حججنا أقوي في النزاع مع أمريكا

موسكو - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 5 أبريل 2019 - 8:14 م | آخر تحديث : الجمعة 5 أبريل 2019 - 8:14 م

أكد وزير الاقتصاد الروسي مكسيم أوريشكين، اليوم الجمعة، أن انتصار روسيا في النزاع مع أوكرانيا حول نقل البضائع الأوكرانية في منظمة التجارة العالمية يجعل حجج روسيا في النزاع مع الولايات المتحدة ذات أهمية كبيرة.

وقال أوريشكين، في تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "لقد فرضت الولايات المتحدة في العام الماضي رسومًا على واردات الصلب والألومنيوم، والآن تفسر السلطات الأمريكية أن سبب اتخاذها هذا القرار هو الحاجة إلى حماية الأمن الدولي، ما يجعل حججنا في النزاع ذات ثقل أكبر".

وحكمت منظمة التجارة العالمية اليوم الجمعة، لصالح موسكو في نزاع تجاري مع كييف، والتي كانت قد تقدمت بشكوى ضد روسيا بسبب فرضها عام 2016 قيودا على مرور البضائع الأوكرانية عبر أراضيها.

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