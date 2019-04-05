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مفوض أوروبي يحظر من فجوة في الميزانية حال «بريكست» دون اتفاق

برلين - د ب أ
نشر فى : الجمعة 5 أبريل 2019 - 3:05 م | آخر تحديث : الجمعة 5 أبريل 2019 - 3:05 م

قال مفوض الميزانية بالاتحاد الأوروبي جونتر أوتينجر، في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن خروج بريطانيا من التكتل (بريكست) من شأنه أن يؤدي إلى عجز في ميزانية الاتحاد لعام 2019، قدره خمسة ملايين يورو (6ر5 مليون دولار).

وأضاف أن الرقم سيرتفع إلى 12 مليار يورو في عام 2020، وسيتم تغطية النصف من خلال الاستقطاعات، والنصف الآخر عبر المساهمات الإضافية للدول الأعضاء، حسبما قال أوتينجر، العضو في الحزب المسيحي الديمقراطي، الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وفي حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون التوصل لاتفاق، سيتحمل دافعو الضرائب الألمان فاتورة على المدى القريب بقيمة عدة مئات من ملايين اليورو. ووصف المبلغ بأنه "معقول".

ورحب أوتينجر بقرار رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لإجراء محادثات مع زعيم المعارضة جيريمي كوربين في محاولة للتوصل إلى حل وسط.


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