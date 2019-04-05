«المهدي» يدعو الرئيس السوداني للاستقالة ويدعو أنصاره لـ«مليونية السبت»

ناشد رئيس حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي، اليوم الجمعة، الرئيس السوداني عمر البشير بتقديم استقالته عن رئاسة البلاد ،وحل المؤسسات الدستورية فضلا عن رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح كافة المعتقلين وتكوين جمعية تأسيسية من "25" عضوا تعمل على إقرار نظام جديد .

وطالب بتوسيع المشاركة في المليونية التي دعا لها تجمع المهنيين السودانيين "تجمع نقابي غير رسمي " غدا السبت للمطالبة بإسقاط النظام.

وأهاب المهدي، بأنصاره للمشاركة في التظاهرة المعلنة والالتزام بالسلمية .

وقال المهدي في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم امام المئات من أنصاره إن استجابة الرئيس البشير لمناشدات بالتنحي عن الحكم طواعية ستمثل محمدة له لاسيما وإن هناك عدة عوامل تمتع الرئيس من ممارسة كافة صلاحيات الرئاسة.

وأضاف أن الحلم الصامد أقوى من السلاح.

يذكر أن السودان يشهد منذ ديسمبر الماضي احتجاجات على تردي الاوضاع الاقتصادية، ثم ارتفع سقف المطالبات بتنحي البشير.