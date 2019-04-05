في عام 1542، اكتشف المستكشف الإسباني روي لوبيز دي فيلالوبوس، بعض الجزر الجديدة في المحيط الهادئ، والتي أطلق عليها اسم "الفلبين"، تكريما لـ"إنفانتي فيليبي"، الذي أصبح فيما بعد فيليب الثاني، ملك إسبانيا، الذي وُلد في عام 1527 وتوفي في عام 1598.

ورغم وفاة المستكشف بعد بضعة أشهر، إثر إصابته بحمى استوائية، في سجن برتغالي في جزيرة أمبوينا الإندونيسية، إلا أن الإسم الذي أطلقه على الفلبين، ظل قائما لنحو 500 عام.

ومع ذلك، قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي- المعروف بحملته الشرسة ضد تجارة المخدرات في الفلبين- إنه يريد تغيير اسم بلاده إلى "جمهورية ماهارليكا".

وكان الديكتاتور فرديناند ماركوس 1917-1989، أول من طرح هذه الفكرة، في صورة مشروع قانون على البرلمان بشأن احتمال تغيير إسم البلاد، غير أن الفكرة رحلت برحيله، وظل الوضع كذلك حتى يومنا هذا.

ويعود اسم "ماهارليكا" إلى لغة الـ"تاجالوج" المحلية، وهو اسم يطلق على فئة خاصة من المحاربين الذين عاشوا على أكبر جزيرة من جزر البلاد، التي كان يبلغ عددها 7000 جزيرة قبل الاستعمار.

وتعنى الترجمة الحرفية لهذا الإسم"رجال الثروة والمعرفة والقدرة".

وقال دوتيرتي بشأن اقتراح تغيير الاسم، أثناء إحدى الفعاليات في فبراير الماضي: "لقد كان ماركوس على حق... كان يرغب في تغيير الاسم إلى ماهارليكا... جمهورية ماهارليكا، وذلك لأن اسم ماهارليكا يعود إلى لغة الملايو، ويرتبط معناه بمفهوم الصفاء والسلام بصورة أكبر"، وذلك بحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن" الاخبارية.

ويشار إلى أنه يجب تعديل الدستور من أجل تغيير الاسم. وتنقسم الآراء فيما يتعلق بهذه الفكرة.

ويتفق السناتور الشهير، بانفيلو لاكسون مع دوتيرتي في الرأي، حيث كتب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تظل الفلبين تذكرنا بفيليب الثاني، ملك إسبانيا، وبوضعنا كمستعمرة على مدى 300 عام... فبعيدا عن المغزى السياسي المرتبط بهذا الإسم، تبدو ماهارليكا خاصة بنا حقا. إنني سأكون فخورا بأن أكون من أبناء ماهارليكا".

إلا أن الكثيرين يختلفون مع ذلك الرأي على موقع "فيسبوك"، حيث يرون أن البلاد تواجه مشاكل أكبر ذلك.

ويتساءل المدون فرانسيس باران، قائلا: "ألا يمكننا تغيير الرئيس فحسب؟".

وعلى الرغم من أن الفكرة قد تبدو غير عادية، إلا أن هناك العديد من الأمثلة على دول قامت بتغيير أسمائها. وكانت إيران تعرف في السابق باسم فارس، وكانت ناميبيا تعرف من قبل باسم "جنوب غرب إفريقيا الالمانية"، وكانت ميانمار تعرف باسم بورما.

وقد صار تغيير الأسماء أكثر شيوعا خلال النصف الثاني من القرن العشرين، حيث اختارت المستعمرات السابقة التأكيد على استقلالها باستخدام أسماء جديدة: وقد تحولت سيلان إلى سريلانكا، وروديسيا إلى زيمبابوي، وجزر الهند الشرقية الهولندية إلى إندونيسيا، وهندوراس البريطانية إلى بليز.

ولكن هناك أيضا المزيد من الأمثلة الحالية، مثل "سوازيلاند"، وهي دولة صغيرة تقع في جنوب القارة الأفريقية، وغيرت اسمها مؤخرا إلى "إي سواتيني".

ومقدونيا، التي كانت في السابق جزءا من يوغسلافيا، وأصبحت تُعرف حاليا باسم مقدونيا الشمالية، بعد نزاع مع دولة اليونان المجاورة التي تضم منطقة تحمل اسم مقدونيا أيضا.

وتدرس دول أخرى أيضا تغيير أسمائها، فهناك جدل في كازاخستان حول التخلص من مقطع "ستان" في نهاية اسمها، لأن البعض يشعر بأنه مرتبط بالحرب والإرهاب (بالنظر إلى أفغانستان، على سبيل المثال)، وبسبب فيلم "بورات" الذي يدور حول شخصية محورية للصحفي الكازاخستاني الجاهل "بورات".

ومن بين الاقتراحات، هو تغيير الاسم إلى "كازاخ إيلي"، (أو أرض الكازاخستانيين).

وعلى الجانب الآخر من العالم، تم إطلاق مبادرة في نيوزيلندا، لتغيير اسم البلاد إلى أوتيروا (أو أرض الغيوم البيضاء الطويلة)، وهي الكلمة الماورية الأصلية لبلادهم.

ويشار إلى أن الاسم يتم تسجيله حاليا بالفعل في جوازات السفر وشهادات الميلاد وعلى النقود، إلى جانب اسم نيوزيلندا.

ومازال أمام الفلبين طريق طويل يجب أن تقطعه قبل أن تصل إلى تلك المرحلة، وذلك على الرغم من إطلاق اسم ماهارليكا بالفعل على بعض الشوارع والمدارس والمطاعم، بالاضافة إلى دوري كرة السلة في البلاد.