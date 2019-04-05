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الاتحاد الأوروبي: تواطؤ دايملر وفولكسفاجن وبي.إم.دبليو بشأن تكنولوجيا الانبعاثات

بروكسل - د ب أ
نشر فى : الجمعة 5 أبريل 2019 - 3:09 م | آخر تحديث : الجمعة 5 أبريل 2019 - 3:09 م

كشفت النتائج الأولية لتحقيق أجرته المفوضية الأوروبية، أن شركات السيارات الألمانية العملاقة دايملر وفولسفاجن وبي.إم.دبليو تواطأت بشكل غير قانوني بشأن تكنولوجيا الانبعاثات.


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