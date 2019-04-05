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كشفت النتائج الأولية لتحقيق أجرته المفوضية الأوروبية، أن شركات السيارات الألمانية العملاقة دايملر وفولسفاجن وبي.إم.دبليو تواطأت بشكل غير قانوني بشأن تكنولوجيا الانبعاثات.