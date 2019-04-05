رئيس مجلس النواب الليبي يدعو الشعب لدعم القوات المسلحة

امتدح رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة "العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة من أجل تحرير كافة المدن والمناطق الليبية من الإرهابيين والمتطرفين، ومن يهددون أمن وسلامة الوطن والمواطنيين".

ودعا صالح في بيان مساء اليوم نقلته بوابة الوسط الليبية "كافة المواطنيين لدعم تحركات قوات الجيش والالتفاف حول أبنائهم من منتسبي المؤسسة العسكرية ودعمهم والوقوف معهم، لبسط الأمن في كافة المناطق والمدن التي تدخلها قواتنا المسلحة".

وأكد صالح لـ"أهلنا في المنطقة الغربية بأن القوات المسلحة لا تستهدف أحدا سوى الإرهابيين والمتطرفين، وأن قواتنا تمد أيديها لكل أبناء الشعب الليبي".

واعتبر أن "الهدف من هذه العمليات، هو بسط أمن الوطن والمواطن، وفرض القانون عبر الأجهزة القضائية وليس لتقييد الحريات أو سلبها وتهدف لحفظ الممتلكات العامة والخاصة دون المساس بأحد".