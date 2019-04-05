الأمم المتحدة تحذر فنزويلا من أن إغلاق الحدود يهدد حياة المواطنين

أعربت منظمات الإغاثة اليوم الجمعة، عن قلقها بشأن الإغلاق الجزئي لمدة شهر ونصف الشهر للحدود الفنزويلية الكولومبية، محذرة من أنها تغذي الهجرة غير الشرعية وتعرض حياة المواطنين للخطر.

وأغلقت فنزويلا الحدود لمنع دخول المساعدات الإنسانية من مدينة كوكوتا الحدودية الكولومبية.

ويعتبر الرئيس نيكولاس مادورو عملية المساعدات ذريعة لتدخل عسكري أمريكي لإقصائه عن السلطة.

وقال أندريه ماهيتشيتش المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه "على الرغم من إغلاق فنزويلا رسميا حدودها البرية مع كولومبيا والبرازيل المجاورتين اعتبارا من 23 فبراير، لا يزال الآلاف من الناس يغادرون البلاد بشكل يومي".

وذكر ماهيتشيتش في موجز صحفي بجنيف أنهم يصلون إلى كولومبيا للعمل والدراسة وتلقي رعاية طبية أو الحصول على الطعام أو الدواء غير المتاحين في فنزويلا أو الهجرة إلى كولومبيا أو إلى دول أخرى.

وحذر المتحدث من أن "الكثيرين يخاطرون بحياتهم في هذه العملية، إما عبر الخوض في أنهار جارفة أو المخاطرة بالتعرض للاستغلال والإيذاء من قبل جماعات مسلحة تتحكم في طرق مخالفة غير آمنة".

واجتاح يوم الثلاثاء عدد كبير من الفنزويليين جسر سيمون بوليفار الحدودي لدخول كوكوتا. وقالت السلطات الكولومبية إن عددهم بلغ المئات، لكن ماهيتشيتش قدر عددهم عند 46 ألف شخص.

وأضاف المتحدث أنه على الرغم من عدم تسجيل إصابات، "يوضح الوضع مخاطر التحركات غير النظامية عبر الحدود من قبل أشخاص محبطين".

وقالت منظمة كاريتاس الكاثوليكية إن أكثر من 30 ألف فنزويلي عبروا الحدود بشكل يومي إلى كوكوتا إلى أن تم إغلاق الحدود.

وقال فريدريش كيرشر من مؤسسة كاريتاس في ألمانيا إن "شريان الحياة الحيوى هذا قد تم قطعه منذ أن أصبحت المساعدات الإنسانية لعبة للمصالح السياسية".