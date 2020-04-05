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سلبية تحاليل 79 من المخالطين بالمستشفى واستكمال فحوصات 69 مخالطين آخرين

أعلنت جامعة عين شمس غلق الوحدة الرابعة بالمستشفى النساء والوليد بمستشفى الدمرداش الجامعي التابعة لكلية الطب، وذلك على خلفية إصابة طبيب امتياز بكورونا ومارس عمله مساء الجمعة الماضية بالوحدة.

وأكدت الجامعة أنه جاري التواصل مع كل المترددين على كشك الولادة بالوحدة وطوارئها منذ يوم الجمعة 1 إبريل الماضي وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وأشارت الجامعة إلى تعقيم وتطهير كشك الولادة والوحدة الرابعة ووقف عيادات القسم وعدم استقبال أي حالات بها لحين فحص جميع العاملين بها.

وأعلنت سلبية نتائج كافة المخالطين للطبيب والمبالغ عددهم 79 طبيب وممرض، ويجرى استكمال فحوصات طبية ل69 من طاقم المستشفى المخالطين بشكل غير مباشر لنفس الطبيب المصاب بكورونا.