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بالفيديو.. الصين ترسل مساعدات طبية إلى روسيا لمواجهة كورونا

نور رشوان
نشر فى : الأحد 5 أبريل 2020 - 11:48 ص | آخر تحديث : الأحد 5 أبريل 2020 - 11:48 ص

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأحد، مقطع فيديو يرصد وصول طائرة مساعدات طبية صينية إلى إلى أحد مطارات العاصمة الروسية موسكو.
وحملت الطائرة الصينية 26 طنًا من المساعدة الطبية الإنسانية، تشمل ملابس طبية، وكمامات، وأجهزة قياس الحرارة، ونظارات واقية.

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